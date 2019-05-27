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ديني

الأوقاف تقرر مد ملتقى الفكر الإسلامي بالحسين إلى الخميس المقبل

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:19 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
قررت وزارة الأوقاف مد أعمال ملتقى الفكر الإسلامي ومعرض كتاب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه إلى يوم الخميس القادم ٢٥ رمضان، استجابة لطلب المتابعين لأعمال الملتقى والمترددين على معرض كتاب المجلس الأعلى بساحة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) .

وأكدت الوزارة في بيان لها: أن القرار جاء نتيجة الإقبال الكبير على ملتقى الفكر الإسلامي، وتحقيقه مبيعات قياسية غير مسبوقة لهذا العام بلغت خلال شهر رمضان ٢٢٠ ألف جنيه.

وهنأت وزارة الأوقاف الدفعة الأولى من الأئمة والواعظات والإداريين الناجحين والناجحات في دورات الحاسب الآلي بمركز الحاسب الآلي الدولي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين .


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