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حوادث

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيلين عصابيين قاموا بغسل قرابة 133 مليون جنيه

الإثنين 27/مايو/2019 - 04:00 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
تمكن قطاع المخدرات والجريمة المنظمة خلال الـ 24 ساعة الماضية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( عدد 2 تشكيل عصابى بإجمالى عدد 10 متهمين ) تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة ، لجأوا لغسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها من خلال عدة أساليب.

قدرت أموال الغسل التى قام بها المذكورين من متحصلات جرائمهم فى مجال الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة ( قرابة 133 مليون جنيه ).

جاء ذلك فى إطار جهود الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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