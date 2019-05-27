يمنع العطش فترة الصيام.. مشروب طبيعى احرص على تناوله فى السحور

شدد الدكتور أحمد صبرى أخصائى التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة على تناول اللبن الرايب لما له من فوائد طبيعية وصحية على السحور ،مؤكدا انه يساعد على ترطيب الجسم ويمنع العطش طول فترة النهار واثناء الصيام.



أوضح "صبرى " مدى الفوائد الصحية لتناول اللبن الرايب على السحور التى تتمثل فيما يلي:



- يمنع العطش أثناء الصيام و يمد الجسم بالمغذيات ويجعله يحارب الجفاف.



- مصدر غني للبروتين و يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم مما يجعله مفيدا في تقوية العظام والأسنان ويمنع حدوث هشاشة العظام.



- يساعد الجسم على امتصاص المواد الغذائية والمعادن التي تحتويها الأطعمة الأخرى.



- تساعد بكتيريا حمض اللاكتيك الموجودة في اللبن الرايب على إزالة السموم المنتجة للبكتيريا الضارة في الأمعاء.



- يهدئ المعدة بعد تناول أكلة دسمة أو تناول وجبة تحتوى على توابل.



_ مخلص للبشرة من حروق الشمس.



- محسن لصحة الجهاز الهضمي.



- مساعد على إنقاص الوزن.



- مخلص من البكتيريا الضارة في أمعاء الأطفال.



- مضاد للفطريات والجراثيم.



- مساعد على الهضم.



- واقٍ من أعراض الشيخوخة.



- مقوٍ لجهاز المناعة في الجسم.



- واقٍ من الاصابة بمرض سرطان القولون.



- حارق للدهون.



- مخفض من ضغط الدم المرتفع.



- مخفض لمستوى السكر في الدم.



- مساعد على نمو العين والرأس لدى الأطفال.



- مقوٍ للعظام والأسنان.



- منعم للشعر.



- مهدئ للقولون.



- مزيل للسموم من الأمعاء.