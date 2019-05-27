تطوع بجسمك واحصل على 25 دولارا من أمازون بكل سهولة .. في دراسة جديدة

أعلنت شركة أمازون عن حاجتها لمتطوعين بالأجساد، حيث تجري شركة الإنترنت العملاقة حاليًا دراسة في مكتبها في نيويورك كجزء من ""Amazon Body Labs" والتي تسعى لــ"التعرف على التنوع بين أشكال الجسم"، وفقًا لقائمة تم رصدها لأول مرة بواسطة إحدى الجهات المختصة، وتقدم أمازون مكافأة مالية للمتطوعين.



يُطلب من المشاركين خلال موعد ومدته 30 دقيقة ملء استبيان والموافقة على إجراء عمليات مسح، صور ومقاطع فيديو ثلاثية الأبعاد، تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي واجهت فيه أمازون مخاوف تتعلق بالخصوصية حول جمع البيانات من أجهزة Echo، وكذلك نشر برنامج التعرف على الوجه المثير للجدل.



يتم إجراء عمليات المسح خلال ارتداء المتطوعين "ملابسهم اليومية"، وكذلك الملابس "الجاهزة للنماذج"، والتي قد تشتمل على شورتات بيكيني للنساء أو شورتات وملابس رياضية، كما تشير القائمة، سيتم أيضًا تحديد قياسات الطول والوزن للمشاركين خلال كل جلسة، فتقول أمازون وفقًا لـ ديلي ميل بأن أي بيانات يتم جمعها من المشاركين "ستُستخدم حصريًا في أبحاث المنتجات الداخلية".



بعد تقديم مسح ثلاثي الأبعاد لأجسامهم، يحصل المشاركون على بطاقة هدايا بقيمة 25 دولارًا لكل واحد، وقد أعلنت ماشابل الجهة المختصة بأن أحد المراسلين اشترك في الدراسة وطُلب منهم التوقيع على اتفاقية عدم إفشاء للمشاركة، مما يعني أن أي شيء حدث أثناء الدراسة سيكون مطلوبًا الحفاظ على سريته.



من جهة أخرى أضافت الشركة أنها لن تستخدم البيانات لأغراض التسويق، إلا أنها نوهت إلى أن أي استجابات فستخضع لإشعار الخصوصية الخاص بشركة أمازون والذي يعرض تفاصيل أنواع البيانات التي تجمعها وكيفية إدارتها.