موظفوه يفترشون أرضية الطائرة ويعتزل ميلانيا.. عادات ترامب الغريبة في السفر

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقريرًا عن عادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغريبة أثناء السفر على متن الطائرة الرئاسية "Air Force One".





وقالت الصحيفة، إن ترامب لا ينام مطلقًا على متن الطائرة خلال الرحلات، ويقوم بإيقاظ مساعدينه في أي وقت، للحديث معهم في أي شيء، الرياضة والشائعات ومناقشة الأخبار التي لا تعجبه بوسائل الإعلام.





ونقلت عن مسئولين حاليين وسابقين قولهم: إن رحلات البيت الأبيض غالبًا ما تكون طويلة وصعبة، خاصة الرحلات الخارجية، ووصفوها بأنها "الأسوأ".





وأوضحوا أن الرحلات الخارجية من الممكن أن تمتد لـ20 ساعة، ومساحة النوم تكون محدودة، حيث يظل ترامب على متن الطائرة يشاهد قناة "فوكس نيوز"، ويستعد الموظفون للاستيقاظ طوال اليوم الذي يكون فيه أخبارا سلبية عن ترامب.





وأشارت الصحيفة، إلى أن رحلة ترامب في نهاية هذا الأسبوع بداية للعديد من الرحلات الصيفية إلى 5 دول، من بينها بريطانيا وأيرلندا، والتي تشمل 80 ساعة من السفر إلى الخارج.





وعندما تولى منصبه لأول مرة في عام 2016، طلب ترامب أن يصطحب الموظفين في الرحلات الخارجية، ولكن بعد 3 سنوات، قال العديد من المسؤولين لشبكة "سي إن إن"، إنهم يبذلون قصارى جهدهم لتجنب سفر الموظفين بسبب الطبيعة الفوضوية التي تصاحب وجودهم.





ويزعمون أن ترامب يبقى عادة في المقصورة الأمامية أثناء الرحلات، يأكل ويشاهد التلفزيون أو يقرأ الصحف.





ويتحدث كثيرا مع الموظفين ويتصل بالأصدقاء والمؤيدين، وقال أحد المسؤولين إنه إذا رأى شيئا ما على شاشة التلفزيون يزعجه، وهو ما يحدث دائما، يطلب منهم تصحيحه.





ويقضي ترامب ساعات في مطالعة التغطيات الإخبارية وبرامج التوك شو، ويصطحب معه صناديق مليئة بالصحف والمجلات.





ودائما ما يوقظ الموظفين النائمين ويطلبهم للحضور إلى مكتبه عندما تكون الطائرة مظلمة لمناقشة اجتماعاته القادمة أو الرد على الأخبار والتقارير الإعلامية.





وقال أحد الموظفين إن ترامب عادة لا ينام كثيرا، فهو ينام فقط ما بين 4 و 5 ساعات، وعند السفر ينام أقل من ذلك.





ويصر على استمرار الحديث مع مساعديه وموظفيه على الرغم من تشجيعهم له على الانضمام إلى السيدة الأولى، ميلانيا ترامب في مقصورتها الخاصة والحصول على قسط من الراحة.





وينام الموظفون على الأرائك الصغيرة أو كراسي المكتب، فيما ينام آخرون على أرضيات قاعة المؤتمرات، نظرا لعدم وجود مكان مخصص لنوم الموظفين.





وجلب الموظفون المتمرسون معهم حصير "اليوجا" لجعل الأرضية أكثر نعومة ليتمكنوا من النوم.





يفضل ترامب السفر إلى وجهته مباشرة دون دراحة، وعادة ما يصل ليلا الى الفندق، وبدأ محادثاته السياسية صباحا.





وخلال اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في فيتنام، كان ترامب غاضبا بشدة عندما كان يشاهد محاميه السابق مايكل كوهين يدلي بشهادته في الكابيتول هيل ، ووصف ترامب بأنه كاذب وادعى أنه تهرب من دفع الضرائب.





ووفرت وكالة الاتصالات بالبيت الأبيض خدمة بث تسمح لترامب بمتابعة برامجه المفضلة، بعدما اشتكى من عدم وجود قناته الأثيرة "فوكس نيوز"، في أحد الفنادق التي كان يقيم فيها.