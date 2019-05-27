ضبط 26 قضية سرقة ومخدرات وأكثر من 2000 أخرى في مكافحة الظواهر السلبية

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.



أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (26) قضايا (سرقات عامة ، مخدرات ، سلاح أبيض ، نشل) ، وكذا (2549) قضية فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.



كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (2024) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية).



كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (21186) قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط التعاقد.



فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط (480) قضية متنوعة.

