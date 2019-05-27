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حوادث

ضبط 244 قضية ضرائب و 14 قضايا أموال عامة

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:42 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
رامى المهدي - اسلام مقلد
كثفت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة.

حيث أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (244) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب ".

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى ، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (14) قضايا أموال عامة.


فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط (25) قضية (مصنفات سمعية وبصرية ، ملكية فكرية ، بث فضائيات).

هذا وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

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