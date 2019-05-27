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حوادث

في إطار ملاحقة العناصر الإجرامية.. ضبط شخصين بحوزتهما 10 كيلو بانجو

الإثنين 27/مايو/2019 - 07:06 ص
صورة أرشيفية - بانجو
صورة أرشيفية - بانجو
عمرو خليفة - مصطفي الرماح
نجح قطاع الأمن العام ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 10 كيلو جرامات لنبات البانجو المخدر، و 4 كيلو جرامات لمخدر الحشيش بقصد الاتجار بالدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الدقهلية قيام شخصين (عاطل - سن 43 - سبق اتهامه فى عدد 8 قضايا "مخدرات , ضرب , تبديد" آخرهم قضية "سلاح نارى" ، سائق- سن37).. بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذان من دائرة قسم أول المنصورة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالدقهلية .. حيث أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكى قيادة الثانى بدائرة قسم شرطة أول المنصورة ، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (18 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 4 كيلوجرامات ، 4 لفافات من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 10 كيلو جرامات، مبلغ مالى ، 2 هاتف محمول) , وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة للإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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