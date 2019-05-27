نجوم الفن يهنئون نادى الزمالك بكأس بطولة الكونفدرالية

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم التهانى للفارس الابيض نادى الزمالك بعد حصد كأس بطولة الكونفدرالية مساء الأحد بعد التغلب على فريق نهضة بركان المغربى بأستاد برج العرب.



نشر الفنان محمود العسيلي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يهنئ بها نادي الزمالك بالفوز ببطولة الكونفدرالية، وكتب العسيلي: "مبروك للزمالك ومبروك لمصر الكونفيدرالية".





نبيل الحلفاوي



ونشر الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يهنئ بها نادي الزمالك بالفوز ببطولة الكونفدرالية، وكتب الحلفاوي: "ألف مبروك لنادي الزمالك.. الكونفدرالية مصرية.. عاش يا رجالة، هارد لك لنهضة بركان المغربي.. أبليت بلاء حسنًا في هذه البطولة وخرجت من النهائي مرفوع الرأس".



كما هنأ المطرب رامي صبري، نادي الزمالك بفوزه علي فريق نهضة بركان المغربي في مباراة النهائي، عبر حسابه على "انستجرام" قائلًا: "مبروك نادي الزمالك العظيم".



وكتب هنيدى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "بركان مين ده إحنا معلمين" ووضع صورة كأس البطولة.



وكتب "شاكر"، عبر صفحته بموقع "فيس بوك": "مبرووووك لنادي الزمالك فوزه ببطولة الكونفدرالية"



وكتب آسر على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي " تويتر" قائلا: "‏‏‏‏مبروك ‎#الزمالك‎#الكونفدرالية_يا_زمالك".



كان الزمالك قد فاز فى مباراة الإياب مساء الأحد بهدف مقابل لا شيء أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53 ، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها الأبيض لصالحه.