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محافظات

انطلاق الدورى الرياضى للشركات والمصالح الحكومية بأسوان

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:47 ص
إنطلاق الدورى الرياضى
إنطلاق الدورى الرياضى للشركات والمصالح الحكومية بأسوان
شاذلى عبد الفتاح
نظمت مديرية الشباب والرياضة الدورى الرياضى للشركات والمصالح الحكومية فى الفترة من 25 إلى 27 مايو الجارى على ملعب مركز شباب بدر.

وأقيمت تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان ، وحضرها اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة نائبًا عن محافظ أسوان ، بجانب فتحى عبد الحافظ مدير مديرية الشباب والرياضة.

وشمل الدورى الرياضى لعبة خماسي كرة القدم وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم وبمشاركة 8 فرق يمثلون كلًا من ديوان عام المحافظة والتربية والتعليم والمطار والعون الغذائي والبريد و المطاحن والضرائب والإسعاف.

وقد أسفرت المباراة الإفتتاحية للدورة عن فوز فريق المحافظة على فريق التربية والتعليم بنتيجة 1/ صفر.

وفي المباراة الثانية فاز فريق المطار علي فريق العون الغذائي بنتيجة 2 / 1.

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