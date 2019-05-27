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أخبار العالم

بعد هزيمة ماكرون.. لوبان تدعو إلى تشكيل لوبي يميني متطرف في البرلمان الأوروبي

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:52 ص
إيمانويل ماكرون ومارين
إيمانويل ماكرون ومارين لوبان
حسام رضوان
بعدما أظهرت النتائج الأولية تصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة "مارين لوبان"، انتخابات البرلمان الأوروبي في فرنسا، وهزيمة التحالف الوسطي بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

دعبت "لوبان"، إلى تشكيل لوبي يميني قوي في البرلمان الأوروبي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل "البريطانية، إنه مع بدء التصويت في 28 دولة أوروبية، شعرت الأحزاب الرئيسية في ألمانيا بالحرج، حيث أظهرت النتائج الأولية خروج الائتلاف المسيحي الديمقراطي بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل، بحصوله على نسبة 28% تقريبا، في مقابل أغلبية لحزب الخضر.

ومن المتوقع أن يظل حزب الشعب الأوروبي "يمين وسط" أكبر حزب في البرلمان الأوروبي، بحصوله على 173 من أصل 751 مقعدا، وفقا لأول تقديرات البرلمان الأوروبي.

ولكن من المتوقع أن تقدم الأحزاب الأوروبية المتشددة أداء قويًا في جميع أنحاء القارة، في حين يشيد قادة الأحزاب البيئية أيضا بـ "الموجة الخضراء" المحتملة في أوروبا.

ومن المرجح أن تحصل مجموعة دول الأمم والحرية، التي تجمع بين الأحزاب الشعبية واليمينية المتطرفة في دول مثل فرنسا وإيطاليا على 57 مقعدًا، بزيادة 20 مقعدًا عما حصلت عليه منذ 5سنوات بالانتخابات الأخيرة.

وفي إعلانها الفوز في الانتخابات، قالت لوبان إن النتيجة المتوقعة تؤكد الانقسام القومي العالمي الجديد في فرنسا وخارجها.

أعربت على الفور عن أملها في أن تكون هذه الانتخابات بشرى بفوز حزبها في انتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2022، بعد خسارتها أمام ماكرون في عام 2017.

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