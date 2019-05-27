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رياضة أسوان: نشاط مكثف لمراكز الشباب والأندية في رمضان

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:47 ص
الشباب والرياضة بأسوان:
الشباب والرياضة بأسوان: تنظيم نشاط مكثف لمراكز الشباب
شاذلى عبد الفتاح
صرح فتحي عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، أن شهر رمضان المعظم شهد تنفيذ نشاط مكثف لمراكز الشباب والأندية الرياضية بمختلف المدن والقرى بجميع أنحاء المحافظة.

وأوضح فتحى عبد الحافظ بأن هذه الأنشطة تضمنت تنظيم الدورات الرمضانية فى كرة القدم وتنس الطاولة والكاراتيه والتايكوندو بإجمالى 221 دورة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بأن هذه الدورات الرمضانية تستهدف المرحلة العمرية من الشباب من سن 18 وحتى 35 سنة ، وأيضا دورات الطلائع تحت 18 سنة ، بالإضافة إلى تنفيذ الندوات الدينية والمسابقات الثقافية والدينية والأمسيات الرمضانية.

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