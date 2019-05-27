الكائنات الفضائية هم البناة.. باحثون يفجرون مفاجأة بخصوص الأهرامات

في مفاجأة جديدة تم رصد هرم على سطح القمر، الأمر الذي فتح الباب مجددًا أمام تساؤل علاقة الكائنات الفضائية بالحضارة المصرية، فقد يشير الباحثون إلى أنه تم بناؤه بنفس الطريقة التي بنيت بها الأهرامات في مصر.



فقد تم اكتشاف الشكل الهرمي في حفرة ضخمة على سطح القمر، وهو عبارة عن هيكل له ثلاثة جوانب ويبدو وكأنه من صنع الإنسان، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.



وكان صاحب هذا الرصد هو "باسيتو دومينيك"، فقد لاحظه من خلال صور القمر الصناعي ناسا للقمر، مفسرًا بأنه يشبه الأهرامات المصرية إلى حد كبير، وقام بعمل فيديو يوضح فيه نظريته.



منذ ذلك الحين، جذب التفسير ومقطع الفيديو اهتمام أصحاب المؤامرة الذين كانوا مقتنعين بأن الكائنات الفضائية له صلة بالأهرامات المصرية، كما وصفه "سكوت سي وارنج" عالم فضاء، بأنه دليل مقنع على وجود حياة ذكية على القمر.



مضيفًا لذا يبقى السؤال ، هل هذا دليل قاطع على أن الأهرامات في مصر قد بناها أجانب من القمر؟ .

