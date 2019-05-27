سالم: فبركة أحداث طلاب الثانوية من جانب الجماعة الإرهابية مصيرها الفشل

أكد المستشار محمد سالم الخبير القانوني، أن الدولة المصرية أصبحت مستقرة، وأن ما تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية حول فبركة أحداث طلاب الصف الأول الثانوي بصور وفيديوهات من 2011 من أجل خلق الوقيعة بين الطلاب من جانب وأجهزة الأمن من جانب آخر، لن تنجح ومصيرها الفشل.



وأضاف سالم، أن الجماعة الإرهابية نجحت فى إدارة حلقات العنف الأمر الذى أنقلب عليهم بدعم الشعب للدولة، لافتًا إنه على مدار السنوات الماضية ومنذ سقوط جماعة الإخوان المتأسلمين إزاء ثورة 30 يونيو لم ينجحوا ولا مرة واحدة فى أن يضعوا الدولة في أزمة تستعدى تدخل خارجي كما يأملون.



وأوضح الخبير القانوني، أن جماعة الإخوان اعتمدت على إشعال الأزمات، ومؤخرا لعبت على مجموعة طلاب أولى ثانوى وحاولت الجماعة الإرهابية استثمار هذا الحدث باستعادة صور فضائية الجزيرة القديمة وروجوا لها على أن هذه الحوادث جديدة، فهذه الجماعة الإرهابية خبراء فى الكذب، لكننا نؤكد أن كل ما يقومون به من فبركة وأكاذيب مصيره الفشل.



وأشاد "سالم" بجهود وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي للارتقاء بمستوى التعليم في مصر وتطويره.