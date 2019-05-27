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مرأة

احم نفسك خلال الصيف من الأمراض المعدية بتناول الملعقة السحرية

الإثنين 27/مايو/2019 - 10:56 ص
أحمى نفسك خلال الصيف
أحمى نفسك خلال الصيف من الأمراض المعدية بتناول المعلقة السحر
أسماء عبد الحفيظ
تنتشر العديد من الأمراض المعدية خلال فصل الصيف، ويتعرض لها العديد من الأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك الحرص على تناول الملعقة السحرية قبل النوم لعدم التعرض للأمراض المعدية.

أوصى خبراء التغذية بأهمية تناول ملعقة عسل نحل على الريق، الأمر الذي نعرفه جميعنا تقريبا، إلا أن الجديد ما يقوله الدكتور فاروق الطاهر استشاري الطب البديل وخبير التداوي بالأعشاب، حيث أكد ضرورة تناول ملعقة من عسل النحل قبل النوم مباشرة للاستمتاع بهذه الفوائد في صباح اليوم التالي:

- تناول ملعقة عسل نحل قبل النوم يحمي الجسم من الاصابة بالأمراض المعدية، حيث إنه يرفع المناعة.

- يحمي عسل النحل من خطر الإصابة بأمراض السرطان.

- يحارب عسل النحل عند تناوله قبل النوم الدهون الثلاثية ويبقي على الأحادية المفيدة للجسم أثناء النوم.

- يطهر عسل النحل الجسم من الڤيروسات والجراثيم والميكروبات التي قد تغزو الجسم.

- تناول ملعقة من عسل النحل يعمل على الحفاظ على صحة القلب وحماية الشرايين من الانسداد.

- يسرع عسل النحل من عمليات التمثيل الغذائي أثناء النوم، وبالتالي فقد الوزن.

- تناول عسل النحل قبل النوم يعمل على تقوية الأعصاب وحمايتها من الالتهابات.

- تناول ملعقة عسل نحل قبل النوم يحسّن من الأداء الجنسي للرجال.

- تناول العسل قبل النوم يعالج قرحة المعدة والإثنى عشر.

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