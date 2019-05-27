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اقتصاد

الأسهل والأسرع.. دفع فاتورة الغاز الطبيعي بالموبايل| خدمات

الإثنين 27/مايو/2019 - 07:30 ص
دفع فاتورة الغاز
دفع فاتورة الغاز الطبيعي بالموبايل
مايكل عياد
أصبحت السرعة وسهولة إجراء المتطلبات المنزلية اليومية، هي السمة الأهم خلال الآونة الحالية، وهي التي يبحث عنه كل من لديه مشغولات حياتية مختلفة، ومن يبحث عن الأمان بعدم التعامل مع الأشخاص، ومن ثم يقدم "صدى البلد" طرق سداد فاتورة الغاز الطبيعي بعيدا عن المحصل، حيث عدم التواجد في المنزل أو التخوف من التعامل مع طارقي الأبواب، قد يكونا دافعا لك كي تسلك الطرق التي نسردها في السطور التالية:

أولا؛ إذا كنت ترغب في سداد فاتورة الغاز إلكترونيا، فعليك إدخال قراءة العداد إلكترونيا، وهناك خطوات استعلامية قد تلقاها في طرق الدفع المختلفة التي نوضحها فيما هو آت، ولكن هناك خدمة ثابتة تقدمها شركة "بتروتريد" التابعة لوزارة البترول، وذلك عن طريق موقعها الإلكتروني، في وضع قراءة العداد عن طريق "السيريال الخاص به"، وذلك عن طريق الرابط التالي:

http://petrotrade.com.eg/web/bill.html

ثانيا؛ طرق الدفع الإلكتروني، وأساليب الدفع تلك هناك أكثر من وسيلة، حيث تعاقدات الشركة مع جهتين خلال الأعوام الماضية للتحصيل إلكترونيا، أولا شركة أمان "أحد شركات التحصيل الإلكترونية"، والتي تستطيع السداد منها من أي منفذ من منافذها المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

وأيضا يمكنك سداد الفاتورة عن طريق البريد المصري، حيث وقعت الهيئة القومية للبريد، بروتوكول تعاون مع شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" نوفمبر الماضي، يتيح للبريد المصري تحصيل أقساط وفواتير الغاز الطبيعي عبر مراكز الخدمات البريدية، المنتشرة على مستوي الجمهورية.

وهناك طريقة أخرى عن طريق خدمات "الأبلكيشن"، حيث يتيح لك الكثير من الوسطاء سداد الفواتير عبرهما، وعلى سبيل المثال فإذا كان هاتفك به أبلكيشن جوميا وان، فإنه من السهل عليك بضغطة أصبع أن تمرر ثمن الفاتورة في لحظات عن طريقه، إلا أن مثل تلك الأساليب قد تحتوي على مبلغ ضئيل مقابل الخدمة.

https://one.jumia.com.eg/ar/services/gas-bills

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