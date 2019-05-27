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أخبار العالم

زعيم المعارضة البريطانية يطالب بإجراء انتخابات عامة أو استفتاء ثان

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:49 ص
زعيم المعارضة البريطانية
زعيم المعارضة البريطانية جيرمي كوربين
رويترز
قال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين، إن هناك ضرورة لمطالبة الرأي العام البريطاني مرة أخرى بإصدار حكمه بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إما من خلال انتخابات عامة أو استفتاء ثان.

وقال كوربين: "مع تفكك المحافظين وعدم قدرتهم على الحكم ومع وصول البرلمان إلى طريق مسدود، سيتعين إعادة هذه القضية إلى الشعب، سواء من خلال انتخابات عامة أو استفتاء عام".

وأضاف: "خلال الأيام المقبلة، سنجري محادثات في حزبنا وحركتنا ونفكر مليا في هذه النتائج على جانبي الخروج من الاتحاد الأوروبي".

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