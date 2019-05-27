فرجاني ساسي يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الزمالك عقب التتويج بالكونفدرالية.. فيديو

وجه فرجاني ساسي نجم فريق الزمالك رسالة تهنئة للفريق عقب التتويج بلقب الكونفدرالية.



ونشر ساسي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " فيديو اثناء تشيجع الجماهير للفريق و علق: "من قلبى بحبكم برشاااا وشكرا ليكم بجد جمهور عظيم انا حسيت انى بلعب وبكسب بيكم فرحتنا كبيرة باللقب والفرحة اكبر معاكم".



كان الزمالك قد فاز فى مباراة الإياب مساء الأحد بهدف مقابل لاشيء أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53 ، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى حسمها الأبيض لصالحه.