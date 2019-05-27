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رياضة

حارس الزمالك يشيد بـ طارق حامد بهذه الكلمات

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:02 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
وجه عمر صلاح حارس مرمى فريق الزمالك رسالة تهنئة للفريق عقب التتويج بكأس الكونفدرالية.

وكتب حارس الزمالك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك لشعب الزمالك شكرا ليكوا جدا شكرا لكل الناس اللي كانت سبب في الفرحة دي.. حابب بس اشكر كابتن طارق حامد جدا جدا جدا وليا الفخر والله أني لعبت معاك #".

كان الزمالك قد فاز فى مباراة الإياب مساء الأحد بهدف مقابل لاشيء أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها الأبيض لصالحه.

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