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68 عقدا مبدئيا .. الموافقة على 300 طلب تقنين أراضي أملاك الدولة ببني سويف

الإثنين 27/مايو/2019 - 07:45 ص
الموافقة على 300
الموافقة على 300 طلب تقنين أراضي أملاك الدولة ببني سويف
محمد عبد الحليم
أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف أن ملف تقنين أراضي الدولة من الملفات التي توليها المحافظة اهتماما كبيرًا، وذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية التي تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب فيها.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع اللجنة العليا للبت بديوان عام المحافظة مساء الأحد وذلك في حضور اللواء أحمد عادل رئيس مكتب الرقابة الإدارية ببني سويف، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام للمحافظة، والمستشار محمد صلاح مطر مفوض الدولة، ومسؤولي الزراعة والمساحة والري والأملاك والاستثمار وحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية السبع،بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة،والتي ضمت مسؤولي لجان الفحص والمعاينة والبت والتسعير حيث تمت مناقشة 96 طلب تقنين ، وتم البت في بعضها وإرجاء البعض الآخر.

واستعرض أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك الموقف التنفيذي، حيث تم البـت فـي أكثر من 300 طلـب تقنين بالموافقة بمعرفة اللجنـة العليا للبت، وفي حضـور أعضـاء اللجنـة مـن القيادات الأمنيـة والتنفيذيـة والفنيـة، مضيفا أنه تم تحريـر 68 عقـد ابتدائـي ( 63 مبان، و5 زراعة ) ، وتم تحصيـل مقـدم الثمـن 25%.

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