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منوعات

طباخ شهير يعرض الزواج على فنانة عربية.. فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 04:23 ص
صدى البلد
كريم جمال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو، يظهر الطباخ التركي الشهير بوراك، وهو يطلب الزواج من الفنانة الجزائرية منال حدلي نجمة برنامج أراب أيدول.

تعود التفاصيل عندما زارت منال مطعم المدينة المملوك لبوراك بمدينة إسطنبول، فظهر فى فيديو معها يطلب منها الزواج ويكرر الطلب، بينما كانت مصدومة وتكتفي فقط بالضحك.

و سألها بوراك عن عمرها فأجابته 25، فرد أنه نفس عمره أيضًا، بينما اعتبر البعض أن الأمر مزحة ليس أكثر.

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