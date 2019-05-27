ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

حبس صياد لاتهامه بحيازة سلاح ناري بكفر الشيخ

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:42 ص
حبس صياد لاتهامه
حبس صياد لاتهامه بحيازة سلاح ناري بكفر الشيخ
محمود زيدان
قررت نيابة مطوبس تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، حبس صياد، 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه حيازة سلاح ناري دون ترخيص.

وكان اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط "ا.ع" 40 سنة، صياد ومقيم مركز مطوبس، سبق اتهامه في القضية رقم 21761/ 2015م، جنايات مركز مطوبس "مخدرات".

وألقت مباحث مركز مطوبس برئاسة الرائد فؤاد الفقي، بحوزته بندقيتي خرطوش عيار 12 مم بقصد الدفاع.

ترشيحاتنا

تعرف على الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد تعرضها لوعكة

نشرة الحوادث الليلية.. ضحك علي وعايزة أتجوزه تفاصيل اختطاف طالب ومقتل تاجر عربي بسبب 12 ألف دولار

لاعب الزمالك يفجر مفاجأة حول رحيل جروس .. فيديو

صحيفة بريطانية: بيع نادي نيوكاسل الإنجليزي إلى ملياردير عربي

تعليق مثير من ياسمين الخطيب بعد تقدم الزمالك بهدف

الكراهية والخوض في الأعراض .. القصة الكاملة لوقف برنامج شيخ الحارة على القاهرة والناس

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحت الماء منذ 4500 عام .. اكتشاف مملكة غارقة بـ بريطانيا .. صور

مشجعو الزمالك في برج العرب تخطوا أعداد جماهير الأهلي .. اعرف التفاصيل

بالصور.. الليثي يشعل خيمة "ليالي الخديوي" بحفل كامل العدد في القاهرة الجديدة