حبس صياد لاتهامه بحيازة سلاح ناري بكفر الشيخ

قررت نيابة مطوبس تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، حبس صياد، 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه حيازة سلاح ناري دون ترخيص.



وكان اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط "ا.ع" 40 سنة، صياد ومقيم مركز مطوبس، سبق اتهامه في القضية رقم 21761/ 2015م، جنايات مركز مطوبس "مخدرات".



وألقت مباحث مركز مطوبس برئاسة الرائد فؤاد الفقي، بحوزته بندقيتي خرطوش عيار 12 مم بقصد الدفاع.

