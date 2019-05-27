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محافظات

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأسوان

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:44 ص
إصابة 3 أشخاص في
إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأسوان
شاذلى عبد الفتاح
تعرض 3 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع مشاجرة بين مجموعة من أهالى قرية الصدقية بمركز كوم أمبو شمال أسوان لخلافات الجيرة بينهما.

وكان قد تلقى اللواء إبراهيم مبارك مدير المباحث الجنائية بأسوان، إخطارًا يفيد بوصول ثلاثة مصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى وهم إسماعيل .ع.م 35 سنة، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وشقيقه موسى 27 سنة، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن ، بجانب خالد .ع.أ 27 سنة والذي أصيب باشتباه كسر بالجمجمة واشتباه نزيف بالمخ، وتم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعى لاستكمال العلاج اللازم .

وتبين من التحريات الأولية أن مشاجرة وقعت بين مجموعة من الأشخاص بقرية الصدقية مركز كوم أمبو استخدم فيها الأسلحة البيضاء وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

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