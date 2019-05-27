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رياضة

عقب التتويج بالكونفدرالية.. كهربا يهدي الكأس للجماهير

الإثنين 27/مايو/2019 - 04:31 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
اعرب محمود عبد المنعم كهربا نجم الزمالك عن سعادته بتتويج الفريق بكأس الكونفدرالية.

وكتب كهربا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ":" مبروك لنا جميعا الفوز بالكونفدرالية 🏆✌️اهداء لجمهور الزمالك العظيم".

كان الزمالك قد فاز فى مباراة الإياب مساء الأحد بهدف مقابل للا شيء أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى حسمها الأبيض لصالحه.

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