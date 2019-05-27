تعليق مثير من مجدي عبد الغني عقب تتويج الزمالك بالكونفدرالية

وجه مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة رسالة تهنئة للزمالك عقب التتويج بكأس الكونفدرالية.



وكتب البلدوزر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألف ألف مبروك لنادي الزمالك جمهور ولاعبين وإدارة مبروووك لمصر الكونفيدرالية زملكاوية".



كان الزمالك قد فاز فى مباراة الإياب مساء الأحد بهدف مقابل للا شيء أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53 ، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى حسمها الأبيض لصالحه.

