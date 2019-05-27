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منوعات

كيف انتهت معركة بين غزال وتمساح؟ .. فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:11 ص
صدى البلد
كريم جمال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو مميزا، يظهر معركة شرسة التقطت في حديقة كروجر الوطنية بجنوب أفريقيا، والتي أظهر فيها غزال شجاعة مفرطة، حيث نجا من الموت بين فكي تمساح عملاق بمعجزة.

وبحسب سبوتنك، اقترب التمساح بحذر من الغزال الذي كان مستلقيا على حافة النهر، قبل أن ينقض عليه ويمسك بقدمه الخلفية، ولكن الغزال حاول الإفلات من فكي التمساح عدة مرات، حتى نجح في النهاية وهرول سريعًا هربًا بحياته.

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