ثاني أيام الدورة الثالثة لملتقى رؤية لسينما الشباب بحضور لافت من الجاليات الأفريقية

وسط حضور جماهيري كبير ولا سيما من بعض الجاليات الأفريقية أقيمت عروض اليوم الثاني من الدورة الثالثة لملتقى رؤية لسينما الشباب الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما.



وتم عرض كل من فيلم "الجحيم الأبيض" للمخرج أحمد عاصم وفيلم "يوميات ماسح الأحذية" للمخرج كريم مكرم وفيلم "سحر الكتب" للمخرج علاء الدين مصطفى وفيلم "حتى تكتمل الصورة" للمخرجة "مي المرعشلي".



كما تم عرض افلام " التجربة اسف" للمخرج علاء خالد وفيلم "جنوبية " للمخرجة سارة عماد اضافة الي فيلم "الوجه الآخر" للمخرجة شيرين عافية واخيرا فيلم " حيث تعيش الأشياء الجامحة" للمخرج حسام شاكر.



وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة لمناقشة الأفلام مع المخرجين والجمهور.



يذكر أن عروض الملتقى تتضمن ٢٣ فيلما ما بين التسجيلي والروائي القصير وتتكون لجنة تحكيم الدورة الثالثة للملتقى من الفنانة سلوي محمد علي والمخرج محمود سليمان والدكتور وليد سيف، وتحت إشراف فني الأستاذة "صفاء مراد"، وتستمر فعالياته يوميا حتي الثلاثاء الموافق ٢٨ مايو بمركز الهناجر للفنون و تبدأ العروض يوميآ في تمام التاسعة مساء.



وعن الجوائز الخاصة بالملتقى، سيقوم المركز القومي للسينما بإنتاج الأفلام الفائزة وهي جائزة أفضل فيلم في الملتقى وأفضل فيلم في كل من مسابقة الروائى القصير والتسجيلي.

