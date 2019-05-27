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رياضة

الزمالك ضد نهضة بركان.. عمر السعيد: لقب الكونفدرالية له مذاق خاص

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:24 ص
صدى البلد
ريهام بكير
أعرب عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح ، وانه سعيد للغاية لأنها أول ألقابه بفانلة القلعة البيضاء ، ولها مذاق مختلف.

وأكد مهاجم الزمالك أن الزمالك فريق كبير ولا يتأثر بغياب أي لاعب نهائيا أو نقص عددي.

وأضاف عمر السعيد: لاعبو الزمالك كانوا رجالة من بداية البطولة الأفريقية، ونهدي الفوز بالكونفدرالية لمجلس الإدارة والجماهير البيضاء.

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