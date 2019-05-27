الزمالك ضد نهضة بركان.. عمر السعيد: لقب الكونفدرالية له مذاق خاص

أعرب عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح ، وانه سعيد للغاية لأنها أول ألقابه بفانلة القلعة البيضاء ، ولها مذاق مختلف.
وأكد مهاجم الزمالك أن الزمالك فريق كبير ولا يتأثر بغياب أي لاعب نهائيا أو نقص عددي.
وأضاف عمر السعيد: لاعبو الزمالك كانوا رجالة من بداية البطولة الأفريقية، ونهدي الفوز بالكونفدرالية لمجلس الإدارة والجماهير البيضاء.
وأكد مهاجم الزمالك أن الزمالك فريق كبير ولا يتأثر بغياب أي لاعب نهائيا أو نقص عددي.
وأضاف عمر السعيد: لاعبو الزمالك كانوا رجالة من بداية البطولة الأفريقية، ونهدي الفوز بالكونفدرالية لمجلس الإدارة والجماهير البيضاء.