الزمالك ضد نهضة بركان.. عمر السعيد: لقب الكونفدرالية له مذاق خاص

أعرب عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح ، وانه سعيد للغاية لأنها أول ألقابه بفانلة القلعة البيضاء ، ولها مذاق مختلف.



وأكد مهاجم الزمالك أن الزمالك فريق كبير ولا يتأثر بغياب أي لاعب نهائيا أو نقص عددي.



وأضاف عمر السعيد: لاعبو الزمالك كانوا رجالة من بداية البطولة الأفريقية، ونهدي الفوز بالكونفدرالية لمجلس الإدارة والجماهير البيضاء.