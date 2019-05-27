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فن

قمر هادي الحلقة 21.. سيرين الكافوري تفجر مفاجأة لـ هاني سلامة

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:45 ص
صدى البلد
أحمد البهي
شهدت أحداث الحلقة ٢١ من مسلسل قمر هادى بطولة هانى سلامة وداليا مصطفى ومحسن محيى الدين ويسرا اللوزى وهادى الجيار ومريم حسن ورشدي الشامي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي العديد من المفاجآت آية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، العديد من المفاجآت.

بدأت باعتراف ادوارد "مؤمن نور" لهادى ابو المكارم " هاني سلامه" بأنه كان شريك نجل عمه في عملية سرقة الحاسب الآلي الخاص من مخزنة، كما تمكن رجاء "رشدي الشامي" من الهروب من السجن للبحث عن نجلته التي تم اختطافها.

أما عديلة "هالة فاخر" فقد اتصل بهادي ابو المكارم وطلبت منه إنقاذ ابنه رجاء من عصابة القرش التي اختطفتها.

وفي نهاية الأحداث قامت سلمى "سيرين الكافوري" بالاتصال بهادي أبو المكارم " وخبرته بأنها هي سلمى الحقيقية، وأن الفتاه الأخرى" داليا مصطفى " التي تنتحل شخصيتها كاذبة.

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