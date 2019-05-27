لأنه مش شعبي.. منى عبد الغني: كنت أعلم أن ألبومي سيحتاج فترة ليصل إلى الجمهور

أكدت الفنانة مني عبد الغني أنها راضية عن ردود الأفعال التى وصلتها حول أغاني ألبومها الأخير.



وأضافت منى عبد الغني في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنها كانت تعلم جيدا أن الأغانى الاجتماعية التى طرحتها ستحتاج الي وقت، حتى تصل الى المستمع.



وتتابع منى عبد الغني حديثها قائلة، لم اتوقع عكس ذلك فيما يتعلق بالوقت الزمني الذي يحتاجه الألبوم للوصول إلى المستمعين خاصة وان الاغاني التي قدمتها اجتماعية وليست شعبية.



يذكر أن منى عبد الغني، تخوض الماراثون الرمضاني بمسلسل "زلزال" والذي يشارك في بطولته محمد رمضان وحلا شيحة، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.