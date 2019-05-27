كريم بامبو: الإسماعيلي تأثر برحيل عواد وغياب حسني عبدربه.. فيديو



وأردف:"حسني عبدربه كان بعيد عن المشاكل ولم يفتعل اي مشكلة داخل الاسماعيلي، ولكن كانت مشاكله بدافع حبه للاسماعيلي او دفاعًا عن لاعب".

أكد كريم بامبو، نجم فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، أن الدراويش تأثر بغياب الثنائي حسني عبدربه ومحمد عواد عن الفريق هذا الموسم.وقال كريم بامبو خلال ندوته بموقع صدى البلد الاخباري إن محمد عواد كان من احد الاسباب التي جعلت الإسماعيلي يحتل المركز الثاني الموسم الماضي.وأضاف: "عواد قدم عروضا مميزة خلال الموسم الماضي،وظهر تأثيره بداية الموسم".وعن حسني عبدربه قال:" تأثرنا بغياب حسني عبدربه ودا شئ أكيد، تواجد حسني عبدربه كان يعني تواجد قائد في الملعب، فعندما يعتزل اكبر وأفضل لاعب في الفريق فان ذلك بالتأكيد سيؤثر على أداء الفريق عامة".وأكمل: "حسني عبدربه كان قادر على تقديم عروض ومباريات متميزة وكان يؤدي بشكل جيد" مستطردًا: "هذا الموسم كان كان أكثر موسم يتدرب بها، وكان لديه لياقة بدنية عالية وكان يبحث عن الانضمام للمنتخب".