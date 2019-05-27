حدث ليلا.. نجوم الفن يوجهون رسائل لـ نادى الزمالك بعد التتويج بـ الكونفدرالية.. محمد رمضان يجدد تعاقده مع سينرجى.. واستقرار الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي



حرص عدد من نجوم الفن على تقديم التهانى للفارس الأبيض نادى الزمالك بعد حصد كأس بطولة الكونفدرالية مساء الأحد بعد التغلب على فريق نهضة بركان المغربى باستاد برج العرب.



لمزيد من التفاصيل إضغط هنا..



دارت الحلقة 20 من مسلسل بدل الحدوتة ٣، بطولة دنيا سمير غانم وأحمد رزق وشيماء سيف وسمير غانم، في إطار من الكوميديا، حيث شهدت إنتهاء القصة الثانية من العمل، والتي تم طرحها في 11 حلقة وحملت اسم عودة لهفة.



لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..



شهدت مسلسل قابيل الحلقة 23 تطورا جديدا في الأحداث يتفق طارق "محمد ممدوح" مع تاجر المخدرات الذي يتعاطى منه آدم "محمد فراج"، بأن يتصل به فور ذهاب آدم إليه مرة أخرى.



لمزيد من التفاصيل إضغط هنا..



شهدت حلقة اليوم من مسلسل زى الشمس رفض نور "دينا الشربيني" الرجوع إلى لندن بعدما طلبت منها والدتها ذلك، حتى تبعدها عن عمر "أحمد السعدني" الذي يحاول الزواج منها.



لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..



حرص عدد من نجوم الفن على تقديم التهانى للفارس الأبيض نادى الزمالك بعد حصد كأس بطولة الكونفدرالية مساء الأحد بعد التغلب على فريق نهضة بركان المغربى باستاد برج العرب.دارت الحلقة 20 من مسلسل بدل الحدوتة ٣، بطولة دنيا سمير غانم وأحمد رزق وشيماء سيف وسمير غانم، في إطار من الكوميديا، حيث شهدت إنتهاء القصة الثانية من العمل، والتي تم طرحها في 11 حلقة وحملت اسم عودة لهفة.شهدت مسلسل قابيل الحلقة 23 تطورا جديدا في الأحداث يتفق طارق "محمد ممدوح" مع تاجر المخدرات الذي يتعاطى منه آدم "محمد فراج"، بأن يتصل به فور ذهاب آدم إليه مرة أخرى.شهدت حلقة اليوم من مسلسل زى الشمس رفض نور "دينا الشربيني" الرجوع إلى لندن بعدما طلبت منها والدتها ذلك، حتى تبعدها عن عمر "أحمد السعدني" الذي يحاول الزواج منها.

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير التالى:طمأنت الفنانة دلال عبد العزيز، الجمهور على الحالة الصحية لصديقتها المقربة الفنانة رجاء الجداوي، بعد تعرض الأخيرة لوعكة صحية نُقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين ليلة الجمعة.عقد المنتج الكبير تامر مرسي، والنجم محمد رمضان جلسة للاتفاق على تفاصيل مسلسل جديد يقوم رمضان ببطولته خلال شهر رمضان المقبل عام 2020 لصالح شركة سينرجى، وحضر اللقاء المنتج حسام شوقى المشرف العام على الشركة بعد النجاح الذى حققه محمد رمضان مع سينرجى فى مسلسله زلزال.يحاول الممثل ماجد المصرى، إثبات حسن نيته؛ عقب تصريحاته العنصرية ضد الأفارقة فى أحد البرامج الحوارية، حيث تلقى الفنان ردود أفعال غاضبة عقب وقف البرنامج.