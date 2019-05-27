قيادي بالحزب الديمقراطي: بايدن يمثل الاستقرار وليس التغيير

أكد القيادي في الحزب الديمقراطي جيمس كارفيل أن نائب الرئيس السابق مرشح الرئاسة الأمريكية جو بايدن يمثل الإستقرار وليس تغيير الأجيال.



وقال كارفيل وفق ما نقله موقع "ذا هيل" الأمريكية: "يمثل بايدن الاستقرار.. لكنه لا يمثل تغييرا بين الأجيال".



وأضاف أن السؤال الكبير في سباق الانتخابات الرئاسية هو ما إذا كان بايدن سيكون قادرًا على التمسك بزمام المبادرة، أو ما إذا كان سيتعثر ويفتح السباق أمام أحد منافسيه العديدين للترشيح.



وتابع: "يمكن أن يبقى بايدن في قائمة حزبه، للترشح في الانتخابات الرئاسية، ويمكن أن يخسر الانتخابات التمهيدية، ولا يترشح في الانتخابات".



وكان جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق أعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020.