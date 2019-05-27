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رياضة

كريم بامبو يحدد موعد حسم مصيره مع الإسماعيلي.. فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:59 ص
صدى البلد
نور عادل - حبيبة معتز
أكد كريم بامبو،نجم فريق الكرة الاول بنادي الإسماعيلي،على انه لم يحسم موقفه من الاستمرار في الاسماعيلي او الرحيل الي اي ناد مصري او الاحتراف في احد الدوريات الاوروبية حتى الآن.

وقال كريم بامبو في ندوة صدى البلد إنه لم يحسم مصيره حتى تلك اللحظة وانه ينتظر الانتهاء من مباراة الجونة والإسماعيلي.

وأضاف: "قررت غلق هاتفي والامتناع عن الحديث عن اي شئ، ولكن بعد مباراة الجونة سيعقد جلسة مع مدير أعمالي وسأتحدث معه عن كافة العروض التي وصلت له خلال الفترة الاخيرة.

ويعتبر تعاقد الاسماعيلي مع كريم بامبو انتهى بنهاية هذا الموسم، ويحق له الرحيل عن صفوف الفريق بشكل مجاني إلى أي ناد آخر".

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