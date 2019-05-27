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رياضة

الزمالك بطلا للكونفدرالية.. محمود علاء يتحدث عن التتويج باللقب الأفريقي

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:33 ص
محمود علاء مدافع
محمود علاء مدافع الزمالك
ريهام بكير
أكد محمود علاء ، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، أن لقب الكونفدرالية ، بطولة غالية وتحققت بفضل المجهود الجبار من جميع لاعبي الفريق ، والجهاز الفني ، والدعم والمساندة من قبل مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور.

وأكد مدافع الزمالك ، نعد جماهير الزمالك بمزيد من الألقاب خلال الموسم الحالي.

وأشار محمود علاء ، إلى أنه يحمد الله ، على اللقب الافريقي والهدف الذى سجله في الشوط الثاني ، ومستواه الجيد خلال اللقاء.

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