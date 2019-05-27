الزمالك بطلا للكونفدرالية.. محمود علاء يتحدث عن التتويج باللقب الأفريقي

أكد محمود علاء ، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، أن لقب الكونفدرالية ، بطولة غالية وتحققت بفضل المجهود الجبار من جميع لاعبي الفريق ، والجهاز الفني ، والدعم والمساندة من قبل مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور.



وأكد مدافع الزمالك ، نعد جماهير الزمالك بمزيد من الألقاب خلال الموسم الحالي.



وأشار محمود علاء ، إلى أنه يحمد الله ، على اللقب الافريقي والهدف الذى سجله في الشوط الثاني ، ومستواه الجيد خلال اللقاء.