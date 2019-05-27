سحور أبطال بعثة الأولمبياد الخاص المصري



شهد نادي القرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر مساء الأحد ، حفل سحور WE مع أبطال مصر من الأولمبياد الخاص وبمشاركة لاعبي المصرية للاتصالات البارالمبين.



وقد حضر الحفل عدد من الشخصيات الهامة في مقدمتهم المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري والمهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المصرية للاتصالات we والمهندسة نجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة



بالأضافة إلي عددا من قيادات وموظفي الشركة وفريق عمل الأولمبياد الخاص المصري وبمشاركة لاعبي البعثة المصرية للاولمبياد الخاص من محافظتي القاهرة والجيزة من أصحاب الإنجاز بالألعاب العالمية الصيفية والتي أقيمت بمدينة أبوظبي الإماراتية في مارس السابق.



اشتمل الحفل علي عدد من الألعاب الترفيهية الذي تعبر عن الفلكلور المصري الاصيل، وأحيا الحفل الفرقة الموسيقية "أيامنا الحلوة" وسط حالة من الفرح والسرور من المشاركين بالحفل ، واختتم الحفل بتقديم وجبة السحور الرمضاني وتوزيع الهدايا التذكارية للمشاركين.