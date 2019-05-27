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رياضة

الأهلي يتصدر .. ترتيب الزمالك بين الأندية الأفريقية الأكثر تتويجا بالألقاب القارية

الإثنين 27/مايو/2019 - 08:01 ص
صدى البلد
ريهام بكير
حقق الزمالك لقب البطولة الكونفدرالية الإفريقية، لأول مرة في تاريخه وللمرة الثانية في تاريخ الأندية المصرية المشاركة في البطولة بعد الأهلي الذي توج بها عام 2014.

نجاح الأبيض جاء على حساب نهضة بركان المغربي عن طريق ركلات الجزاء بعد تبادل الفوز ذهابا وإيابا بهدف دون رد.

الفوز الغالي للقلعة البيضاء يعد الأول منذ عام 2003 وهو العام الذي شهد اخر تتويج قاري للزمالك علي حساب الوداد المغربي في كأس السوبر الأفريقي ، وتناقل البعض عودة الزمالك لساحة التتويج القارية بعد غياب عقد كامل من الزمان حدث خلال العديد من الأحداث الرياضية في مصر والعالم.

وبعد تتويج الفريق الأبيض بالكونفدرالية، ارتفع رصيده من البطولات القارية إلى 12 بطولة محتلا المركز الثاني في قائمة الاندية الافريقية الاكثر تتويجا بالبطولات القارية ، بعد الأهلي الذي يتصدر القائمة برصيد 20 بطولة قارية.

ويأتي في المركز الثالث مازيمبي برصيد 11 بطولة ، ويحتل النجم الساحلي المركز الرابع ، فيما يحتل الرجاء المغربي والترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري والوداد المغربي المراكز الخامس والسادس والسابع والثامن على الترتيب.

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