فيرجسون يعود لمانشستر يونايتد .. هزيمة قاسية للشياطين الحمر من بايرن ميونخ

لعب النرويجي أولي جونار سولسكاير، صاحب هدف فوز مانشستر يونايتد الإنجليزي في مرمى بايرن ميونيخ الألماني (2-1) دورا مهما في فوز قدامي الفريق الذي يشرف على تدريبه حاليا، على قدامى العملاق البافاري 5-صفر في مباراة خيرية ، كما في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عام 1999.



وبدأ سولسكاير المباراة على مقاعد البدلاء تماما كما كانت عليه الحال قبل 20 عاما عندما أدخله المدرب الاسكتلندي أليكس فيرجسون احتياطيا وسجل هدف الفوز (90+3) لفريقه الذي عادل بواسطة تيدي شرينجهام (90+1) بعد أن كان بايرن تقدم بواسطة ماريو بازلر من ركلة حرة (6) على ملعب كامب نو العائد لبرشلونة.



وأقيمت المباراة على ملعب فريق "الشياطين الحمر" أولد ترافورد امام نحو 60 ألف متفرج، بمناسبة مرور 20 عاما على إحرازه ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا، ويعود ريعها لصالح مؤسسة النادي الإنجليزي.



ونزل سولسكاير بدلا أندي كول في الشوط الأول، وافتتح التسجيل لفريقه بعد قليل من نزوله لتكر بعد ذلك السبحة فأضاف دوايت يورك الهدف الثاني بعد خمس دقائق لينتهي الشوط الأول 2-صفر.



وفي الشوط الثاني، عزز نيكي بات بالثالث (79)، وأضاف الفرنسي لويس ساها الرابع (85)، واخيرا اختتم ديفيد بيكهام المهرجان قبيل صافرة النهائية.



وفي الضفة المقابلة، كان من تشكيلة بايرن ميونيخ عام 1999 كل من لوثار ماتيوس، ستيفان إيفنبرج، سامي كوفور وكارستن يانكر، اضافة الى الأرجنتيني مارتن ديميكيليس الذي ارتدى قميص الفريق البافاري من 2003 الى 2010.



ولأول مرة منذ اعتزاله عام 2013، أشرف فيرجوسون (77 عاما) على فريق لمانشستر يونايتد، وجلس الى جانبه على مقاعد البدلاء مساعده قبل 20 عاما مدرب منتخب إنجلترا السابق ستيف ماكلارين.



كما أنها المرة الأولى الذي ينزل فيها فيرجسون الى الملعب بعد العملية الجراحية التي أجريت له نتيجة إصابته بنزيف دماغي في مايو 2018.