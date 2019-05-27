بطلا للكونفدرالية .. جماهير الزمالك تستقبل حافلة الفريق بعد التتويج

وصلت منذ قليل حافلة نادي الزمالك إلى مقر النادي بميت عقبة، عقب تحقيق بطولة الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخ النادي.



وحرص المئات من مشجعي الزمالك على استقبال حافلة الفريق، التي وصلت من برج العرب بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح.



كان الزمالك قد فاز فى مباراة الإياب مساء الأحد بهدف مقابل لاشيء أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى حسمها الأبيض لصالحه.

