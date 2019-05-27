الهندسية تسحق التحصيل بثمانية في الدورة الرمضانية لكأس الفريق مميش

تمكن فريق الهندسية من الفوز علي فريق التحصيل بثمانية أهداف فى الدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم بين إدارات القطاع الشمالى للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على ملاعب المدينة الرياضية ببورسعيد على كأس الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة وتحت رعاية اللواء محمد عبدالعزيز براية نائب رئيس الهيئة الاقتصادية ورئيس نادى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس



ونجح فريق البضائع في الفوز على فريق القاطرات بثلاثة أهداف دون مقابل.



وشارك فريق القاطرات فى الدورة بعد انسحاب فريق مركز المعلومات لظروف إصابات اعضاء فريقه والتى لم تمكنه من استمرار المشاركة، وقام بتسجيل النتائج الكابتن وليد العربى المدير الادارى للنادى وشاهد المباريات لفيف من الزملاء بالهيئة لتشجيع فرقهم المشاركة بالدورة.



كما فاز فريق العلاقات العامة على فريق التحصيل بهدفين مقابل هدف، فيما فاز فريق البضائع على فريق المركبات بخمسة أهداف نظيفة دون مقابل.



وقد تابع سير المباريات المستشار هشام أبو حشيش نائب رئيس النادى والقائم بأعمال المدير التنفيذى والتى اتسمت بالروح الرياضية والأخلاق الحميدة وظهرت بالصورة المشرفة لاسم الهيئة.



