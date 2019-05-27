مرشح للانضمام لمنتخب المغرب .. يونس عبدالحميد صاحب الرقم القياسي في الدوري الفرنسي

حقق يونس عبد الحميد ، المحترف المغربي ،لاعب ستاد ريمس رقم قياسي في الدوري الفرنسي المممتاز ، بخوضه كل مباريات هذا الموسم (38) مباراة كاملة .



وهو اللاعب الوحيد في الدوري الذي حقق هذا الإنجاز، حيث لا يوجد لاعب تمكن من المشاركة في كل اللقاءات، وقد شارك أيضا فى مباراتين في كأس فرنسا.



وشارك عبد الحميد مع المنتخب المغربي فى اللقاء الأخير من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019، أمام مالاوي، وقد يكون ضمن قائمة أسود الأطلسي فى نهائيات كأس أمم إفريقيا بمصر.



يذكر أن المدافع البالغ من العمر 31 سنة يعتبر من بين أحسن المدافعين في الدوري الفرنسي ويرتبط بعقد مع ستاد ريمس الى غاية 30 يونيو 2020 ،كما تصل قيمة اللاعب المالية في بورصة اللاعبين 2 مليون يورو .