بديل أليجري .. يوفنتوس يكشف حقيقة التفاوض مع جوارديولا

حسم نادي يوفنتوس الإيطالي الجدل ورد على التقارير التي تتحدث عن نيته التعاقد مع الإسباني، جوسيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، لخلافة ماسيميليانو أليجري الذي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم بعدما قاده إلى لقبه الثامن تواليا في الدوري المحلي لكرة القدم.



ونفى المدير الرياضي ليوفنتوس، فابيو باراتيتشي، اجراء اي اتصال بجوارديولا خاصة وانه مرتبط بعقد مع فريقه الى جانب ان الطرفين متمسكين بالعقد بعد تحقيق ثلاثية تاريخية في إنجلترا، من خلال الاحتفاظ بلقب الدوري الممتاز، والفوز بكأس إنجلترا وكأس الرابطة.



ويسعى يوفنتوس الذي توج بطلا للموسم الثامن تواليا، إلى إيجاد مدرب للموسم المقبل بعد الاعلان رحيل أليجري بنهاية 2018-2019، في ظل تقارير عن خلافات بينه وبين أعضاء في الإدارة حول خططه المستقبلية.