حدث ليلا .. الزمالك يفوز بالكونفدرالية .. ومركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة حول عيد الفطر

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين عددا من الأحداث الهامة على الصعيد المحلي والدولي .. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها ..
بركلات الترجيح .. الزمالك 5 / 3 نهضة بركان .. الفارس الأبيض بطلا للكونفيدرالية
توج الزمالك بكأس الاتحاد الافريقى " الكونفيدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بركلات الترجيج 5/ 3 فى المباراة التى اقيمت بينهما ضمن منافسات اياب الدور النهائى لكأس الاتحاد الافريقى " الكونفيدرالية ".
رغم الفوز بـ الكونفدرالية.. رئيس الزمالك: جروس لن يستمر مع الفريق
كشف رئيس نادي الزمالك أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لن يستمر مع الزمالك رغم الفوز بالبطولة الكونفدرالية.
إصابة ضابط وأمين شرطة دهستهما سيارة مسرعة بالشروق
شهد ميدان النهضة بمدينة الشروق حادث مؤسف بعد أن أطاحت سيارة مسرعة بأخرى ليصطدما بـ ارتكاز أمني مما تسبب فى إصابة ضابط شرطة وأمين شرطة من قوة الارتكاز .
بعد هزيمة ماكرون.. لوبان تدعو إلى تشكيل لوبي يميني متطرف في البرلمان الأوروبي
بعدما أظهرت النتائج الأولية تصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة "مارين لوبان"، انتخابات البرلمان الأوروبي في فرنسا، وهزيمة التحالف الوسطي بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعت "لوبان"، إلى تشكيل لوبي يميني قوي في البرلمان الأوروبي.
ليس يوم الثلاثاء.. مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة حول أول أيام عيد الفطر.. فيديو
فجر مركز الفلك الدولي في الإمارات مفاجأة حول أول ايام عيد الفطر، حيث قال إن الأربعاء 5 يونيو سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، في جميع مناطق العالمين الإسلامي والعربي، باعتماد رؤية الهلال.
رئيس وزراء اليابان يكشف تفاصيل اجتماعه بالرئيس الأمريكي
قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الاثنين، إنه ناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملفات كوريا الشمالية والقضايا الاقتصادية وقمة مجموعة العشرين المقبلة.