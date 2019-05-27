مباريات اليوم الاثنين 27 مايو .. مواعيد اللقاءات والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين 4 مباريات نارية وحاسمة ضمن مواجهات الاسبوع الـ34 والاخير بالدوري المصري ، ولكن هناك العديد من المؤجلات المؤثرة في ترتيب جدول المسابقة.



وتقام الـ4 مباريات في نفس التوقيت في العاشرة مساء وتذاع المباريات على قنوات النيل للرياضة واون سبورت وتايم سبورت.



مباريات اليوم .. يستضيف الجونة صاحب المركز الـ14 برصيد 36 نقطة والمطارد من شبح الهبوط ، الإسماعيلي صاحب المركز السابع برصيد 42 نقطة.



مباريات اليوم .. يلتقي الداخلية الذي هبط فعليا إلى دوري الدرجة الثانية مع المصري صاحب المركز الرابع والذي يعتزم في عدم التفريط في مركزه بالمربع الذهبي.



مباريات اليوم .. يلتقي مصر المقاصة صاحب المركز السادس طلائع الجيش صاحب المركز الثامن في آخر مباراة لكل فريق بالدوري.



مباريات اليوم .. يلتقي إنبي صاحب المركز التاسع ، النجوم صاحب المركز الأخير والهابط رسميا إلى الدرجة الثانية.