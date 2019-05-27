انتخابات غرفة الجيزة على صفيح ساخن.. وانتظار حسم دعويين قضائيتين

بعد قرار لجنة التظلمات ورفض الطعون المقدمة من جانب المرشحين بدأت الانتخابات الفعلية لعضوية مجلس ادارة الغرفه التجاريه بالجيزه للدوره الجديده 2023- 2019 والمزمع اقامتها 15 يونيو القادم من خلال 6 لجان انتخابيه حيث يستعد 52 الف و626 تاجر للادلاء باصواتهم لانتخاب 8 تجار لمجلس ادارة الغرفه من المرشحين؛ وينتظر الجميع نتائج الدعاوى التى ينظرها مجلس الدوله فى 2 يونيو القادم والتى تطالب بوقف الانتخابات والزام وزير التجاره والصناعة بصفته المشرف على انتخابات الغرفه التجاريه بتوحيد المقر الانتخابى للتجار واختيار مكان واحد كما هو الامر فى غرفة القاهره ورشحوا نادى الجيزه الرياضى كمقر انتخابى والمحدد لنظرها جلسة 2 يونيو المقبل والمرفوعه من ثلاثه من المرشحين وهم عبدالله نصر غراب ويحى كاسب وياسر سمير فتحى.





بخلاف دعوى، أخرى تم رفعها من جانب محمد عبدالعزيز امبابى سكرتير عام الغرفه فى مجلس الاداره الحالى والمستبعد من جداول المرشحين مطالبا الزام وزير التجاره والصناعة بادراج اسمه ضمن المرشحين وفى حالة نجاح امبابى فى الحصول على حكم لصالحه سيرتفع عدد المرشحين الى 29 مرشحا ولكن حتى صدور الحكم سيتوقف عدد المرشحين عند 28 مرشحا فقط يتم انتخاب 8 منهم ويبلغ عدد الذين لهم حق التصويت 52 الف و 626 تاجر من خلال 6 لجان هي: "اللجنه الرئيسيه ومقرها الغرفه التجاريه بالجيزه وتضم 9426 تاجر افراد وشركات وتشمل تجار مناطق الجيزه - امبابه - العمرانية - مركز الجيزه - المنيب - المنوات - متنوع.



اللجنه الثانيه فرعيه ومقرها مقر الغرفه التجاريه بالجيزه وتضم 11576 الف تاجر افراد وشركات وتشمل تجار مناطق الدقى - العجوزه - المهندسين - بولاق الدكرور - اوسيم.



اللجنه الثالثه فرعيه ومقرها مقر الغرفه التجاريه بالجيزه وتضم 4868 تاجر افراد وشركات وتشمل تجار مناطق الوراق - مركز امبابه - كرداسه - البراجيل - صفط اللبن - ناهيا - نزلة الاشطر - طموه.



اللجنه الرابعه فرعيه ومقرها مقر الغرفه التجاريه بالسادس من اكتوبر وتضم 17833 الف تاجر افراد وشركات وتشمل تجار مناطق 6 اكتوبر - الهرم - فيصل - الواحات البحريه - طريق القاهره اسكندريه الصحراوى - ابورواش - الشيخ زايد.



اللجنه الخامسه فرعيه ومقرها مقر الغرفه التجاريه بالبدرشين وتضم 3978 تاجر افراد وشركات وتشمل تجار الصف - العياط - اطفيح ؛ زاوية ابومسلم - الحرانيه.



اللجنه السادسه فرعيه ومقرها مقر الغرفه التجاريه بالبدرشين وتضم 4945 تاجر افراد وشركات وتشمل تجار البدرشين - الحوامديه - شبرامنت - سقاره - ابوالنمرس - الشوبك الغربى - المرازيق- ابورجوان القبلى.

