فوز 3 شباب من شمال سيناء بمنحة مفتاح مشروعك

فاز 3 شباب من محافظة شمال سيناء بمنحة مشروع "مفتاح مشروعك" الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



وقال الكابتن ايهاب بيتا، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة ، في، بيان الاثنين، إنه تم اجراء مسابقة بين الشباب في شمال سيناء وتم اختيار افضل 3 مشروعات مميزة تعتمد علي المقومات الطبيعية بالمحافظة .



وأكدت امال زيدان، مدير فرع الجهاز بسيناء، إنه تم تسليم الفائزين من كل محافظة ، قيمة المنحة المقدمة لكل مشروع وقيمتها 100 ألف جنيه.



وأقيم الحفل الختامي بمركز التعليم المدني بالجزيرة بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و وزارة الشباب والرياضة ، بحضور الأستاذة نفين جامع المدير التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومديري المناطق والمكاتب الإقليمية.