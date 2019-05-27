ألقيا جثته في الترعة..عاطلان يقتلان صديقهما لخلافات مالية بسوهاج

استدرج عاطلان صديقهما لمنطقة نائية بمدينة الكوامل، وأطلق أحدهما عيارا ناريا عليه وألقيا جثته في إحدى الترع، وخلال عملية تطهير الترعة أخرج الحفار الجثة، وتم القبض على المتهمين واعترفا بارتكاب الجريمة لخلافات مالية بينهم.



كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا بالعثور على جثة لذكر "مجهول الهوية" فـي العقد الثاني من العمر يرتدي كامل ملابسه فـي حالة انتفاخ غير واضحة الملامح، خلال قيام حفار بتطهير ترعة المره الكائنة بناحية الكوامل بحري وبمناظرتها تبين خروج جزء من الأحشاء بالقرب من الصدر من الناحية اليسرى.



وتبين من التحريات أن الجثة للمدعو "محمد. ا. م" ١٨ عاما عامل ويقيم دائرة مركز سوهاج، وأن مرتكبي الواقعة كل من "حسن. ا. م" ٢٧ عاما عاطل، و"عماد. م. ع" ١٨ عاما، عاطل، عقب استصدار إذن النيابة العامة، تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبط المتهمين وبحوزة الأول "بندقية خرطوش" وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما، وأضافا باستدراج المجني عليه وقيام الأول بإطلاق عيار ناري من السلاح المضبوط مما أدى لوفاته والتخلص من الجثة بالترعة المشار إليها مكان العثور عليها.



تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة وباشرت التحقيقات.

