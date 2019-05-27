النواب القبارصة الجدد في البرلمان الأوروبي يتعهدون بالعمل على حل المشكلة القبرصية

تعهد الأعضاء القبارصة الـ 6 الجدد المنتخبون في البرلمان الأوروبي، اليوم الإثنين، بالعمل للترويج عن المشكلة القبرصية وكافة القضايا التي تواجه الشعب القبرصي على الجزيرة.



وقال عضو حزب التجمع الديمقراطي في البرلمان الأوروبي لوكاس فورلاس وفقا لما ذكرته وكالة الانباء القبرصية، إن" أوروبا منحتنا الكثير من الأسلحة التي يمكن أن نستخدمها لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين القبارصة."



تجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974، عندما غزتها تركيا واحتلت ثلثها الشمالي. وقد فشلت حتى الآن جميع الجولات المتكررة لمحادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في التوصل إلى حل يعيد توحيد الجزيرة. وأُجريت آخر جولة مفاوضات في يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا في سويسرا.