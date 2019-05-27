ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

نبيلة عبيد: مش متابعة مسلسلات في رمضان.. لهذا السبب

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:30 ص
صدى البلد
سمر سعد
أكدت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، أنها لاتزال تزور منطقتها القديمة شبرا وأنها تحتفظ بداخلها بذكريات الطفولة أيام رمضان هناك فى قلبها وكانت تشارك فى تزيين الشارع وتخرج بالفانوس.

وأضافت خلال حلولها ضيفة على برنامج «التوصيلة عالنجم» مع تامر بشير على «نجوم إف إم» أمس الأحد: أن آخر عمل شاركت به فى شهر رمضان كان مسلسل "العمة نور" وكان عملا جميلا، وصرحت بأنها نجمة سينما وإذا عرض عليها أعمال تناسب اسمها وقيمتها ستعمل فورا وأنها تعمل حاليا على رواية وتجسد شخصية بدور غريب ولن تصرح بأى تفاصيل حاليا حتى يكتمل العمل.

وعن غيابها فى دراما رمضان، قالت إنها لا تتابع أعمالا بشكل مستمر فى رمضان بسبب الإعلانات والفواصل الكثيرة أثناء عرض المسلسلات، وأكدت أنها كانت تصور زمان أيام رمضان وتعود لمنزلها تفطر ثم تعاود التصوير مرة أخرى حتى السحور.

ترشيحاتنا

الموز بـ 7 جنيهات.. تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق.. فيديو

طارق حامد .. الجهاز الطبي للزمالك يكشف حجم إصابة اللاعب

مشجعو الزمالك في برج العرب تخطوا أعداد جماهير الأهلي .. اعرف التفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند بدء الإفطار ببضع تمرات مثلما أوصانا رسول الله

الأهلي يتصدر .. ترتيب الزمالك بين الأندية الأفريقية الأكثر تتويجا بالألقاب القارية

امتحانات اولى ثانوي .. الطلاب يدخلون اللجان لأداء امتحان الفلسفة

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين زفاف النجمات فى مسلسلات رمضان 2019.. نادين نجيم تتألق .. والجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

مشجعو الزمالك في برج العرب تخطوا أعداد جماهير الأهلي .. اعرف التفاصيل

تحت الماء منذ 4500 عام .. اكتشاف مملكة غارقة بـ بريطانيا .. صور