توقيع اتفاقية للتعاون في مجال تعزيز الصحة بين سنغافورة وإندونيسيا

وقعت سنغافورة وإندونيسيا اتفاقية للتعاون في مجال تعزيز الصحة بهدف الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، وتعزيز الحياة الصحية وتنمية الموارد البشرية .



ووقع على مذكرة التفاهم الجديدة وزير الصحة السنغافوري ونظيرته الإندونيسية خلال اجتماع ثنائي على هامش اجتماعات جمعية الصحة العالمية وهي أعلى جهاز بمنظمة الصحة العالمية في جنيف بسويسرا، حيث اتفقا على أهمية التعاون والتنسيق على المستوى الإقليمي في التعامل مع الأمراض المعدية.



وذكرت صحيفة (ستريتس تايمز) السنغافورية، أنه بناءً على مؤتمر وزاري عُقد في سنغافورة العام الماضي لمناقشة مرض السكري، تبادل وزيرا الصحة الخطط لمكافحة الأمراض غير المعدية والأفكار حول تعزيز الحياة الصحية.